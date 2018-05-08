В День Победы в тюменских кинотеатрах не будут показывать "Мстителей"

В День Победы тюменские кинотеатры отказались от показа популярных картин зарубежного производства. Так, например, завтра тюменцы не смогут посмотреть фильм "Мстители: Война бесконечности", передает корреспондент Накануне.RU.

В сети кинотеатров "Киномакс" объявили 9 мая Днем российского кино.

"Мы покажем вам самые эффектные отечественные фильмы о военных и спортивных победах по спеццене. Ветераны войн вместе с одним сопровождающим смогут посетить показы бесплатно", - сообщают в кинотеатре.

Увеличено количество сеансов военной драмы "Собибор", фильмов "Сталинград" и "Танки". Для детей, предлагается мультфильм "Смешарики. Дежавю".

Решение провести День Российского кино приняли также в сети кинотеатров "Синема парк". Они также отказались от показа 9 мая "Мстителей" и других зарубежных картин.

Присоединились к отказу от фильма "Мстители" и кинотеатры "Премьер", "Атмос" и "Азбука кино". Правда, эти кинотеатры полностью от показа иностранных фильмов не отказались. В расписании на 9 мая указаны такие зарубежные картины как: "Остров собак", "Правда или действие", "Папа - мама Гусь", "Ремпейдж".

Как сообщает RNS, с предложением о проведении Дня российского кино в День Победы выступили сами кинотеатры.