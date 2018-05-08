98 млн жертв: в США описали последствия ядерного удара со стороны России

Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг рассчитал возможные потери американской стороны от ядерных ударов России. Об этом сообщает The National Interest.

В его книге "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно" сообщается, что, согласно расчетам, в результате первого российского ядерного удара по территории США будет уничтожен 131 город. Кроме того, пострадают 70 млн человек. Кроениг также учитывал, что при этом Россия будет противодействовать ответным ударам американской стороны.

Второй удар России при частичном уничтожении ее арсенала контратакой Вашингтона приведет к гибели 28 млн человек и разрушению 12 городов.

Чтобы избежать подобных потерь, США должны сохранить ядерный арсенал; в противном случае потери США возрастут до 82 млн погибших при первой массивной ядерной атаке России, так как Москве не придется отбиваться от американских МБР, передает РИА Новости.

В январе сообщалось, что Штаты собираются создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Она будет использоваться на модифицированных ракетах "Trident D5", установленных на подводных лодках. Дональд Трамп говорит о необходимости таких разработок ввиду необходимости "сдерживать Россию" в конфликтах на просторах Восточной Европы.