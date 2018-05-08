На юго-западе Москвы троллейбус врезался в фонарный столб

Троллейбус врезался в фонарный столб на юго-западе Москвы, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

ДТП, в результате которого троллейбус №72 совершил наезд на мачту городского освещения, произошло около 8.30 в районе дома 73 по Профсоюзной улице. "В результате случившегося ушибы получили четыре пассажира общественного транспорта, они обратились за медицинской помощью", - сообщили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД. "Мосгортранс" создаст спецкомиссию по расследованию причин ДТП.