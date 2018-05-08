Дороги зауральского города признаны небезопасными

Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации Катайска.

В результате проверки установлено, что на перекрестках ряда улиц Катайска отсутствуют дорожные знаки, предусмотренные требованиями действующего законодательства, на улице Боровая между улицами Максима Горького и Строителей отсутствует стационарное электрическое освещение, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Также в местах остановки школьных автобусов отсутствуют посадочные платформы для посадки - высадки детей, на ряде улиц Катайска отсутствует горизонтальная дорожная разметка.

По данному факту прокуратурой района в Катайский районный суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации Катайска незаконным и возложении обязанности. По результатам его рассмотрения требования прокурора удовлетворены.