"Секс-скандалом" в одной из школ Нижнего Новгорода заинтересовался Следственный комитет

Следственный комитет выясняет обстоятельства "секс-скандала" в одной из школ Нижнего Новгорода. Сюжет о нем вышел 7 мая в эфире местной телекомпании.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Нижегородской области, утверждалось, что один из педагогов школы якобы переписывался с учениками и отправил им фотографии порнографического характера. Впоследствии интимные снимки разошлись среди остальных учащихся.

Теперь следователи СК намерены выяснить все обстоятельства произошедшего. Как добавили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.