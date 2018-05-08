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Митинги, посвященные Дню Победы, проходят в Нижнем Тагиле
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митинг, посвященный Дню Победы, Нижний Тагил, Сергей Носов (2018) | Фото: мэрия Нижнего Тагила

В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила состоялся митинг, посвященный празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, учащиеся школы № 75/42 и воспитанники военно-патриотических клубов почтили бессмертный подвиг защитников Родины у памятника Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы.

К внукам и правнукам советских воинов-освободителей обратились председатель Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров Иван Хороший и глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Они напомнили потомкам о великом подвиге их дедов и прадедов, и какой невероятной высокой ценой завоевана победа.

митинг, посвященный Дню Победы, Нижний Тагил, Сергей Носов(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

"Война вошла в жизнь советских людей тысячами сожженных сел, разрушенных городов и миллионами погибших. Больше 80 тыс. тагильчан ушли с оружием в руках защищать Родину. В тылу под девизом: "Все для фронта, все для Победы!" беззаветно трудились взрослые и дети. Преодолевая голод и холод, они также приближали нашу страну к победному маю 1945 года. Чем дальше в историю уходит Великая Отечественная, тем меньше остается свидетелей тех страшных событий, но пока мы помним о нашей Победе, подвиг ветеранов будет жить, - сказал Носов. - Верю, что сколько бы ни прошло лет, этот праздник останется общим для всего нашего народа. Вы должны гордиться и быть достойны подвига своих предков. Вам предстоит продолжать их славные дела и беречь Родину".

Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы и траурные венки к подножию мемориала.

митинг, посвященный Дню Победы, Нижний Тагил(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

митинг, посвященный Дню Победы, Нижний Тагил, памятник Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

Торжественные акции прошли накануне также на химическом заводе "Планта" и у памятника тагильчанам строителям - участникам Великой Отечественной войны.

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08.05.2018 09:30 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
11:30 Екб


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Митинги, посвященные Дню Победы, проходят в Нижнем Тагиле
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