Густой туман парализовал работу тюменского аэропорта: самолетам пришлось дожидаться вылета из Екатеринбурга

Утром в тюменском аэропорту Рощино задержали десятки рейсов. Пять воздушных судов ожидали вылета из Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино.

Задержаны оказались самолеты из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Челябинска, Иркутска, Сургута, Нижневартовска.

Согласно расписанию онлайн табло самолет из Санкт-Петербурга должен был прибыть в Тюмень в 05.55. Однако приземлиться самолету удалось только в 11.41 Также был задержан вылет самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Салехард, Сургут и другие города.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, причиной задержки стали непростые погодные условия - территорию накрыл густой туман.

Сейчас ситуация стабилизировалась.