Российские беспилотные автомобили протестировали на автоподходах к Крымскому мосту

На автоподходах к Крымскому мосту прошли тестовые испытания российских беспилотных автомобилей, сообщается на сайте Минтранса.

Проезд состоялся на специально подготовленном участке трассы А-290 Новороссийск - Керчь. В эксперименте участвовали пять машин. Разработчики сидели на пассажирских сидениях для контроля процесса.

Автомобили разгонялись до 40 километров в час, перестраивались из ряда в ряд и проехали по транспортной развязке. Кроме того, в ходе теста беспилотные машины распознавали дорожные знаки и объезжали препятствия.

Протяженность маршрута составила более десяти километров. Отмечается, что это первое в России столь масштабное испытание.

В министерстве подчеркнули, что благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет три-пять сантиметров.

"Это яркое завершение первого этапа проекта "Караван", направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта", - заявили в Минтрансе.

Исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов подчеркнул, что это испытание стало отправной точкой для начала развития беспилотного движения.

В завершение демонстрационного проезда Соколов в качестве пассажира протестировал один из беспилотных грузовиков "КамАЗ". "Вернувшись к финишу, он отметил ощущение исключительной точности и надежности алгоритмов управления беспилотного автомобиля, реализованных российскими автомобилестроителями", - отметили в Минтрансе.

Тестовый проезд также послужит основанием для законодательного разрешения беспилотным автомобилям ездить по дорогам общего пользования в России.