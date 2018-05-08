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Новости
08.05.2018 09:48 Мск (11:48 Екб)
общество | В России | Крым
Российские беспилотные автомобили протестировали на автоподходах к Крымскому мосту
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беспилотные автомобили, тесты, крымский мост, Skoda (2018) | Фото: Министерство транспорта РФ

На автоподходах к Крымскому мосту прошли тестовые испытания российских беспилотных автомобилей, сообщается на сайте Минтранса.
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Проезд состоялся на специально подготовленном участке трассы А-290 Новороссийск - Керчь. В эксперименте участвовали пять машин. Разработчики сидели на пассажирских сидениях для контроля процесса.

Автомобили разгонялись до 40 километров в час, перестраивались из ряда в ряд и проехали по транспортной развязке. Кроме того, в ходе теста беспилотные машины распознавали дорожные знаки и объезжали препятствия.

Протяженность маршрута составила более десяти километров. Отмечается, что это первое в России столь масштабное испытание.

беспилотные автомобили, тесты, крымский мост, Skoda(2018)|Фото: Министерство транспорта РФ

В министерстве подчеркнули, что благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет три-пять сантиметров.

беспилотные автомобили, тесты, крымский мост, Skoda(2018)|Фото: Министерство транспорта РФ

"Это яркое завершение первого этапа проекта "Караван", направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта", - заявили в Минтрансе.

беспилотные автомобили, тесты, крымский мост(2018)|Фото: Министерство транспорта РФ

Исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов подчеркнул, что это испытание стало отправной точкой для начала развития беспилотного движения.

беспилотные автомобили, тесты, крымский мост(2018)|Фото: Министерство транспорта РФ

В завершение демонстрационного проезда Соколов в качестве пассажира протестировал один из беспилотных грузовиков "КамАЗ". "Вернувшись к финишу, он отметил ощущение исключительной точности и надежности алгоритмов управления беспилотного автомобиля, реализованных российскими автомобилестроителями", - отметили в Минтрансе.

беспилотные автомобили, тесты, крымский мост, КамАЗ(2018)|Фото: Министерство транспорта РФ

беспилотные автомобили, тесты, крымский мост, КамАЗ(2018)|Фото: Министерство транспорта РФ

Тестовый проезд также послужит основанием для законодательного разрешения беспилотным автомобилям ездить по дорогам общего пользования в России.

беспилотные автомобили, тесты, крымский мост(2018)|Фото: Министерство транспорта РФ

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08.05.2018 09:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:48 Екб


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Российские беспилотные автомобили протестировали на автоподходах к Крымскому мосту
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