9 мая в Зауралье ожидаются заморозки до -2 градусов

Администрация Кургана информирует жителей областного центра о том, что по прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 8 и 9 мая местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами до -2 градусов.