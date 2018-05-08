9 мая в Зауралье ожидаются заморозки до -2 градусов

Администрация Кургана информирует жителей областного центра о том, что по прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 8 и 9 мая местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами до -2 градусов.
По оценке специалистов, в связи с прогнозируемыми погодными явлениями повышается вероятность повреждения, а также частичной гибели сельскохозяйственных культур. Гражданам и руководителям предприятий рекомендуется провести комплекс защитных мероприятий.