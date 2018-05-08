Пожар в школе в Уфе полностью потушен

Пожар в школе в Калининском районе Уфы полностью потушен. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС по республике Башкортостан.

Сегодня рано утром на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в кирпичном двухэтажном здании школы на улице Сельская Богородская. Из зоны воздействия опасных факторов пожара была немедленно проведена эвакуация.

Фото с места ЧП

В 7 часов утра по московскому времени огонь был полностью потушен. Пострадавших нет. Причину возгорания установят специалисты.