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от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
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08.05.2018 09:45 Мск (11:45 Екб)
происшествия | Приволжский ФО
Пожар в школе в Уфе полностью потушен
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школа, пожар, Уфа (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Пожар в школе в Калининском районе Уфы полностью потушен. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС по республике Башкортостан.

Сегодня рано утром на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в кирпичном двухэтажном здании школы на улице Сельская Богородская. Из зоны воздействия опасных факторов пожара была немедленно проведена эвакуация.

школа, пожар, Уфа(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Фото с места ЧП

В 7 часов утра по московскому времени огонь был полностью потушен. Пострадавших нет. Причину возгорания установят специалисты.

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08.05.2018 09:45 Мск | Уфа | информационная служба Накануне.RU
11:45 Екб


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Пожар в школе в Уфе полностью потушен
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