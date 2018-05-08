В Госдуме поддержали проект о реорганизации "Почты России"

Профильный комитет Госдумы поддержал проект закона о реорганизацити "Почты России". Первое чтение инициатива пройдет уже 10 мая.

Для успешного функционирования "Почты России" требуется ее кардинальная реорганизация,заявил глава комитета Николай Николаев. По его словам, внесенный ранее правительственный законопроект об акционировании "Почты России" "зашел в тупик", потому что он допускал возможность ее приватизации. В новом варианте проекта при акционировании "Почты России" 100% акций будет принадлежать государству, и законопроектом предусмотрены нормы о полной передаче имущества акционерному обществу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

При этом доступность почтовых услуг будет гарантирована прямыми нормами законодательной инициативы: в городских поселениях между отделениями предусмотрено расстояние не более полутора километров, а в сельских поселениях – не более шести километров. В законодательной инициативе прописаны также критерии покрытия территории страны отделениями почтовой связи.

В формате непубличного акционерного общества со стопроцентным госучастием легче соблюдать баланс между социальной функцией "Почты России" и ее деятельностью, как коммерческого предприятия, отметил генеральный директор ФГУП Николай Подгузов.

"Деятельность "Почты России", в первую очередь, направлена на удовлетворение запросов населения в почтовых услугах, которые в современном мире приобретают все большую значимость в связи с развитием электронной коммерции. Это позволяет нам строить работу предприятия более эффективно, а значит, и более качественно заботиться о сотрудниках — 350 тысячах человек. И здесь наша первоочередная задача при переходе в акционерное общество сохранить этот коллектив и обеспечить достойные условия труда на предприятии. Я уверен, что с федеральными органами исполнительной власти и с депутатами мы в кратчайшие сроки доработаем законопроект", - сказал он.

И. о. министра связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что рассматриваемый законопроект был поддержан Правительством РФ и "к нему нет принципиальных замечаний". Также Правительство поддержало идею закрепления за "Почтой России", как за единым оператором, функции доставки пенсий, пособий и иных социальных выплат.

В завершение заседания Николай Николаев предложил предусмотреть ко второму чтению дополнительные механизмы дальнейшего контроля за реализацией норм, предлагаемых законопроектом.