Бывший прикамский губернатор сохранит пост в кабмине

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев продолжит работу в новом правительстве РФ на нынешней должности. По словам источника в кабинете министров, Дмитрий Медведев будет предлагать не менять полномочия Трутнева.

Читайте также: КПРФ не поддержит кандидатуру Медведева на пост премьера

Ранее на на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав кабинета министров. В списке не было Юрия Трутнева.

"Юрий Трутнев сохраняет свое место вице-премьера. Дмитрий Медведев не упомянул его на встрече с фракцией "Единая Россия", поскольку помимо этой должности он занимает пост полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе", - приводит слова источника "Интерфакс".

Напомним, сегодня состоится пленарное заседание, на котором депутаты Госдумы примут решение по выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуре на пост председателя Правительства. Перед депутатами выступит Дмитрий Медведев.