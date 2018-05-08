Ким Чен Ын, возможно, вновь посетил Китай

Высокопоставленная делегация из КНДР вновь прибыла с тайным визитом в Китай. Как передаёт южнокорейская The Korea Herald, ВИП-самолёт северокорейского перевозчика "Эйр Корё" находится в аэропорту китайского города Далянь.

Состав делегации неизвестен, но по некоторым данным, верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын может провести очередную неофициальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, в конце марта этого года Ким Чен Ын уже посетил Китай, прибыв на бронепоезде в Пекин. В тот раз информация о визите была обнародована лишь после его завершения.