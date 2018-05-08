Стало известно о возможном переносе запуска ракет с Восточного из-за импортозамещения

Запланированные на конец 2018 года запуски ракет с космодрома "Восточный" могут отменить из-за неготовности спутников, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

По словам собеседника агентства, ракеты "Союз 2.1а" и "Союз 2.1б", которые запустят аппараты "Канопус-В" номер 5 и 6 и "Метеор-М" 2-2", готовы.

"Однако запускаться они будут лишь по готовности полезной нагрузки. С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки", - сказал источник "Интерфакса", уточнив, что, вероятно, до конца года с Восточного запустят одну ракету вместо двух.

"При увеличении отставания от графика изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято", - сказал источник.

Ранее с космодрома "Восточный" стартовали три ракеты-носителя. Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, он был перенесен на сутки. Второй запуск 28 ноября 2017-го оказался неудачным: "Союз-2.1а" упал в океан вместе с 19 спутниками. Третий пуск прошел в штатном режиме 1 февраля 2018 года. При этом третий старт тоже переносили: изначально его планировали на январь.