В Тульской области вооруженный наркоман взял в заложники свою полуторагодовалую дочь

В Тульской области возбуждено уголовное дело против 30-летнего местного жителя. Мужчина захватил в заложники собственного ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, инцидент произошел в селе Хрущево Ленинского района: днем 7 мая в одном из частных домов мужчина, предположительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, после ссоры с женой взял в заложники свою полуторагодовалую дочь, приставив нож к ее горлу, и потребовал, чтобы супруга вернулась к нему.

Злоумышленник удерживал беззащитного ребенка на протяжении нескольких часов. В итоге бойцам Росгвардии пришлось пойти на штурм и обезвредить мужчину, применив огнестрельное оружие. Здоровью девочки ничего не угрожает, а вот ее отец госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье "захват заложника, совершенный в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением оружия". Сейчас следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.