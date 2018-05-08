Суд арестовал екатеринбургского блогера Соломина за неуплату алиментов

В Екатеринбурге арестовали известного блогера Ивана Соломина, многим известного как TramEkb, за неуплату алиментов. Как следует из сообщения УФССП по Свердловской области, мужчина более двух лет не выплачивал алименты за содержание своего несовершеннолетнего сына.

"В отношении 31-летнего гражданина С. судебным приставом-исполнителем Верх-Исетского районного отдела г. Екатеринбурга возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

Имя и фамилия должника в сообщении приставов не указывается, однако по описанию мужчины можно догадаться, что это и есть тот самый Иван Соломин, который прославился своим блогом в "Твиттере", работая при этом водителем трамвая:

"Свои материальные трудности должник объясняет отсутствием постоянного заработка. Однако в социальных сетях имеются его фото за рулем общественного транспорта. Но как оказалось, из муниципального предприятия должник уволился, полностью посвятив себя социальным сетям, ведению блога и социальной работе", - поясняют приставы.

По данным УФССП, сейчас его задолженность составляет порядка 370 тыс. рублей. В банке данных исполнительных производств данная информация подтверждается, должником является - Соломин Иван Сергеевич.

В отношении блогера составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.