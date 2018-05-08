150 млн "Корпорации развития" могут пропасть из-за возможного вывода активов "Мостостроем-12"

Арбитражный суд Свердловской области приступил к рассмотрению иска о банкротстве общества "Корпорация развития", поданного компанией "Бруно финанс". Последняя "выкупила" долг "КР" у "Мостостроя-12" - первого подрядчика строительства моста через Надам на Ямале. Между тем до заключения договора об отступном Корпорация уже начала гасить свой долг и успела перечислить тюменской компании 150 млн руб., судьба которых под вопросом. Однако аннулировать могут и передачу долга "КР", "Мостострой-12" заподозрилди в попытке вывода активов перед банкротством, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд обязал "Корпорацию развития" выплатить "Мостострою-12" долг за строительство моста через Надым. Выводы судебной экспертизы не совпали с заключением независимых экспертов, ранее они заявили, что компания Александра Забарского завысила свои расходы на возведение переправы, кроме этого обнаружились факты использования бывших в употреблении строительных материалов.

В ноябре 2017 г. "Мостострой-12" был признан банкротом по заявлению НПО "Радиосвязь", конкурсное производство тюменский арбитраж открыл сроком на шесть месяцев. Однако за месяц до судебного решения о банкротстве компания успела продать долг "Корпорации развития": на 66,9 млн руб. был заключен договор уступки с "Бруно финанс", позднее порядка 1,7 млрд руб. отошли "Экспател Северо- Запад", причем, в этот договор вошел долг, уже принадлежащий "Бруно финанс". Сейчас обе эти сделки оспариваются в суде. "Корпорация развития" в кассации настаивает на недействительности договора об отступном в отношении "Бруно финанс", параллельно в арбитражном суде Тюменской области компания "Аренда Техники" пытается доказать, что сделка "Мостостроя-12" с "Экспател Северо-Запад" - действиями бенефициаров по выводу наиболее ликвидных активов компании.

Несмотря на то, что оба спора еще не завершились, "Бруно финанс" и "Экспател Северо-Запад" подали иски о банкротстве "Корпорации развития". Юрист "КР" Евгений Наумов в рамках сегодняшнего заседания ходатайствовал о приостановке производства по делу до вынесения судом решения по процессуальному правопреемству "Бруно финанс".

"За 6 млн руб. заявитель приобрел долг в размере 66 млн руб. Все это он сделал практически за месяц до объявления "Мостостроя-12" банкротом, что по факту является выводом активов из банкротного предприятия. Вынесено заключение о принятии обеспечительных мер в виде запрета любых действий, связанных с получением задолженности по данному договору", - сказал Наумов.

Юрист противной стороны пояснил, что сумма отступного связана с тем, что долг с "Корпорации развития" не удалось взыскать с 2014 г.

"Исполнительное производство ничего не дало несмотря на то, что имущества к "Корпорации развития достаточно. Исходя из невозможности взыскания долга была такая сумма", - пояснил юрист "Бруно финанс".

Представитель "Корпорации развития" также заявил, что пока "Мостострой-12" перепродавал долги структуры, "КР" приступила к погашению долга

"Мы пытались заключить мировое соглашение, в связи с чем заплатили 150 млн руб. Мы исполняем судебное решение добровольно, признаем задолженность в размере 920 млн руб. Они учтены в нашей бухгалтерии. Исходя из этого мы начинаем осуществлять платеж в рамках этого дела, но произошла уступки, видимо, понимая, что начинаетсяч процедура банкротства. Наша ситуация такая, что непонятно кому платить. Если мы заплатим "Бруно финанс" и "Экспател", а суд признает эту сделку недействительной, то мы опять будем должны "Мостострою-12". Мы рискуем и не можем платить в этой ситуации. Для нас является принципиальным определение кредитора", - выступил Наумов.

Суд решил приостановить разбирательство до момента разрешения спора о законности сделок уступки долгов "Корпорации развития" в рамках банкротного дела "Мостостостроя-12". Кроме того, третьим лицом к рассмотрению дела будет привлечен конкурсный управляющий "Мостостроя-12".