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от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
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Новости
08.05.2018 08:56 Мск (10:56 Екб)
политика
Китайско-американские переговоры продолжатся в США
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(2016) | Фото:

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон вскоре после того, как миссия высокопоставленных американских финансистов провела безрезультатные переговоры в Китае. Стороны пытаются остановить начало торговой войны, спусковой крючок которой – пакет американских торговых пошлин на китайскую продукцию стоимостью 50 млрд долларов вступит в ближайшее время.
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Американская делегация требовала от Китая сократить к 2020 г. дефицит в двусторонней торговле на 200 млрд долларов и прекратить государственные субсидии в рамках программы "Сделано в Китае 2025".

КНР, в свою очередь требует от США прекратить "расследование 301", угрожая ответить на введение таможенных пошлин симметричными мерами.

К конкретным договорённостям в результате переговоров стороны так и не пришли. В китайских отчётах встреча называется "откровенной и эффективной", в американских – просто "откровенной".

Член Политбюро КПК и советник Си Цзиньпина по экономике Лю Хэ(2018)|Фото: news.qq.com

Подробности визита пока не известны, посольство Китая в США пока не комментирует эту информацию. Ранее посол Цуй Тянькай рассказывал о том, что в возможной торговой войне Китай намерен "пойти до конца".

При этом, пока санкции не введены в действие, КНР готова и на некоторые уступки, в частности, Министерство коммерции Китая осуществляет дальнейшее снижение пошлин на ряд продуктов питания, фармацевтическую продукцию и медицинское оборудование. Такой шаг частично облегчает доступ американской продукции на китайские рынки.

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08.05.2018 08:56 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:56 Екб


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Китайско-американские переговоры продолжатся в США
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