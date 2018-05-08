Китайско-американские переговоры продолжатся в США

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон вскоре после того, как миссия высокопоставленных американских финансистов провела безрезультатные переговоры в Китае. Стороны пытаются остановить начало торговой войны, спусковой крючок которой – пакет американских торговых пошлин на китайскую продукцию стоимостью 50 млрд долларов вступит в ближайшее время.

Американская делегация требовала от Китая сократить к 2020 г. дефицит в двусторонней торговле на 200 млрд долларов и прекратить государственные субсидии в рамках программы "Сделано в Китае 2025".

КНР, в свою очередь требует от США прекратить "расследование 301", угрожая ответить на введение таможенных пошлин симметричными мерами.

К конкретным договорённостям в результате переговоров стороны так и не пришли. В китайских отчётах встреча называется "откровенной и эффективной", в американских – просто "откровенной".

Подробности визита пока не известны, посольство Китая в США пока не комментирует эту информацию. Ранее посол Цуй Тянькай рассказывал о том, что в возможной торговой войне Китай намерен "пойти до конца".

При этом, пока санкции не введены в действие, КНР готова и на некоторые уступки, в частности, Министерство коммерции Китая осуществляет дальнейшее снижение пошлин на ряд продуктов питания, фармацевтическую продукцию и медицинское оборудование. Такой шаг частично облегчает доступ американской продукции на китайские рынки.