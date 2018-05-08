В Свердловской области более тысячи человек пострадали от укусов клещей

Более тысячи человек пострадали от покусов клещей в Свердловской области. На 7 мая зарегистрировано 1 тыс. 214 человек. В Екатеринбурге таких - 531 человек. Среди детей в возрасте до 17 лет пострадало 297 человек. Отмечается, что показатели в 2,8 раза ниже аналогичного периода 2017 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

На данный момент с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализирован 1 человек, диагноз не подтвержден. С диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" госпитализировано 4 человека.

На территории Свердловской области в учреждениях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" открыто 35 пунктов по приему клещей от населения для проведения исследований на возбудителей клещевых инфекций.

В 2018 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 9 тыс. 200 га. По данным на 7 мая, обработки проведены на территории 69 га.