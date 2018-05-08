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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
политика  |  комментариев: 6
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
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Новости
08.05.2018 08:54 Мск (10:54 Екб)
общество | Челябинская область
День Победы в Челябинске отметят парадом, праздничными концертами и десятиминутным фейерверком
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Ветераны, 9 мая 2016 Курган, День Победы Курган (2016) | Фото:Накануне.RU

9 мая в Челябинске пройдут 16 основных праздничных мероприятий на открытом воздухе. Горожан ждет торжественное построение, шествие "Бессмертного полка", праздничные концерты и десятиминутный фейерверк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.
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В 10 часов откроет праздничный день Церемония возложения цветов и венков у мемориала "Вечный огонь". В 12 часов начнется Торжественное построение, в котором примут участие курсанты военных вузов Челябинска, сотрудники Росгвардии и полиции, военная техника – 30 единиц времен Великой Отечественной войны и 16 единиц современной техники.

После завершения Парада начнутся праздничные концерты, программы, народные гуляния, будут работать полевые кухни. На Театральной площади в 13 часов состоится патриотический концерт "Равнение на ПОБЕДУ". В концертной программе примет участие выпускница Фабрики звезд, финалистка Российского Евровидения Евгения Рассказова, Народные, Заслуженные артисты Российской Федерации, Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, лучшие хореографические коллективы города, творческие коллективы детских школ искусств, коллективы учреждений культурно-досугового типа.

На Кировке состоится праздничный концерт "Неугасима память поколений". В городском саду им. А. С. Пушкина состоится театрализованный концерт "День Победы". В парке Гагарина уже традиционно пройдет Открытый фестиваль-конкурс "Пришла весна, пришла Победа!".

Шествие "Бессмертного полка" начнется в 15 часов.

Завершится праздничный день десятиминутным фейерверком на набережной реки Миасс.

Другие новости по темам: 9 мая, концерт, фейерверк, парад, бессмертный полк, шествие,
08.05.2018 08:54 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:54 Екб


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День Победы в Челябинске отметят парадом, праздничными концертами и десятиминутным фейерверком
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