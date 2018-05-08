День Победы в Челябинске отметят парадом, праздничными концертами и десятиминутным фейерверком

9 мая в Челябинске пройдут 16 основных праздничных мероприятий на открытом воздухе. Горожан ждет торжественное построение, шествие "Бессмертного полка", праздничные концерты и десятиминутный фейерверк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В 10 часов откроет праздничный день Церемония возложения цветов и венков у мемориала "Вечный огонь". В 12 часов начнется Торжественное построение, в котором примут участие курсанты военных вузов Челябинска, сотрудники Росгвардии и полиции, военная техника – 30 единиц времен Великой Отечественной войны и 16 единиц современной техники.

После завершения Парада начнутся праздничные концерты, программы, народные гуляния, будут работать полевые кухни. На Театральной площади в 13 часов состоится патриотический концерт "Равнение на ПОБЕДУ". В концертной программе примет участие выпускница Фабрики звезд, финалистка Российского Евровидения Евгения Рассказова, Народные, Заслуженные артисты Российской Федерации, Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, лучшие хореографические коллективы города, творческие коллективы детских школ искусств, коллективы учреждений культурно-досугового типа.

На Кировке состоится праздничный концерт "Неугасима память поколений". В городском саду им. А. С. Пушкина состоится театрализованный концерт "День Победы". В парке Гагарина уже традиционно пройдет Открытый фестиваль-конкурс "Пришла весна, пришла Победа!".

Шествие "Бессмертного полка" начнется в 15 часов.

Завершится праздничный день десятиминутным фейерверком на набережной реки Миасс.