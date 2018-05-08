КРПК расторгла договор с подрядчиком второй очереди строительства ЖК "Любимов" в Березниках

в этот день
08.05.18
10:39
В Екб.12:39
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Запуски ракет с Восточного могут перенести из-за импортозамещения
Эксперт: Медведева оставляют для проведения антинародных реформ
Главное
Силуанов, Мутко, Голодец... Медведев выдвинул кандидатов в вице-премьеры

Тема дня
Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
политика  |  комментариев: 6
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 918

КРПК расторгла договор с подрядчиком второй очереди строительства ЖК "Любимов" в Березниках
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

микрорайон &quot;Любимов&quot; Березники (2016) | Фото: mrsk-ural.ru

На внеочередном собрании акционеров "Корпорации развития Пермского края" (КРПК), было принято решение о расторжении контракта с ЗАО "Еврострой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Пермского края.

Компания являлась подрядчиком строительства второй очереди ЖК "Любимов" в Березниках. Решение расторгнуть договор принято в связи с неисполнением обязательств перед заказчиком - допущено критическое отставание от графика производства СМР (свыше 90 дней) по строительству шести домов 10 квартала в Березниках. Кроме того, подрядной организацией "Еврострой" допущено неисполнение сроков на выполнение проектных работ по шести домам в 15 квартале.

Также КРПК будут предъявлены "Еврострой" к возврату ранее выплаченные авансы за работу, обеспеченные банковской гарантией.

В мае будет объявлен конкурс по определению подрядчика на строительство шести домов 10 квартала и на выполнение СМР по разработке документации по трем домам 15 квартала. Сроки ввода в эксплуатацию шести жилых домов 10 квартала – 30 сентября 2019 года.

Другие новости по темам: КРПК, Корпорация развития Пермского края, Еврострой, подрядчик
08.05.2018 08:59 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.11.2017 15:59 Мск
Жителей Березников переселят из зоны техногенной аварии к 2020 году

Ранее 02.11.2017 11:26 Мск
В Прикамье выполнена годовая программа по переселению жителей Березников из зоны техногенной аварии

Ранее 24.10.2017 10:30 Мск
Больше ста семей получили ключи от квартир в ЖК "Любимов" в Березниках

Ранее 29.09.2017 15:52 Мск
Строительство третьей очереди ЖК "Любимов" в Березниках начнется до конца года

Ранее 10.08.2017 16:27 Мск
Для строительства второй очереди ЖК "Любимов" в Березниках выбраны подрядчики

Ранее 25.07.2017 09:30 Мск
Конкурс на строительство домов второй очереди для переселенцев из Березников объявлен повторно

Ранее 29.05.2017 11:00 Мск
В Прикамье объявлен конкурс на строительство домов второй очереди для переселенцев из Березников

Ранее 26.05.2017 15:15 Мск
На переселение жителей Березников выделят 1,25 млрд из федерального бюджета

Ранее 03.05.2017 09:35 Мск
Решетников проинспектировал строительство микрорайона в Березниках для жителей домов в зоне провала

Ранее 15.02.2017 08:37 Мск
Глава Прикамья прибыл в Березники: встретится с властями и жителями "формальдегидных" домов








Добавить комментарий:

КРПК расторгла договор с подрядчиком второй очереди строительства ЖК "Любимов" в Березниках
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+