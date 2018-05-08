КРПК расторгла договор с подрядчиком второй очереди строительства ЖК "Любимов" в Березниках

На внеочередном собрании акционеров "Корпорации развития Пермского края" (КРПК), было принято решение о расторжении контракта с ЗАО "Еврострой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Пермского края.

Компания являлась подрядчиком строительства второй очереди ЖК "Любимов" в Березниках. Решение расторгнуть договор принято в связи с неисполнением обязательств перед заказчиком - допущено критическое отставание от графика производства СМР (свыше 90 дней) по строительству шести домов 10 квартала в Березниках. Кроме того, подрядной организацией "Еврострой" допущено неисполнение сроков на выполнение проектных работ по шести домам в 15 квартале.

Также КРПК будут предъявлены "Еврострой" к возврату ранее выплаченные авансы за работу, обеспеченные банковской гарантией.

В мае будет объявлен конкурс по определению подрядчика на строительство шести домов 10 квартала и на выполнение СМР по разработке документации по трем домам 15 квартала. Сроки ввода в эксплуатацию шести жилых домов 10 квартала – 30 сентября 2019 года.