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Еще один конфискованный у экс-губернатора Хорошавина Bentley продали на аукционе
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Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин (2015) | Фото: ntv.ru

Конфискованный у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина автомобиль Bentley Mulsanne продали на аукционе за 6,7 миллионов рублей, сообщается на сайте Росимущества.
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Аукцион прошел 7 мая. Начальная стоимость автомобиля 2012 года выпуска составляла 6 миллионов 495 тысяч рублей.

"В связи с отсутствием заявок в рамках предыдущих торгов, автомобиль выставлялся на аукцион по стоимости, сниженной от первоначальной на 60%, - за 2 миллиона 598 тысяч рублей. Итоговая стоимость в результате торгов составила 6 миллионов 754 тысяч 800 рублей", - сообщает Росимущество.

Денежные средства в полном объеме перечислят в федеральный бюджет.

6 апреля за 5 млн 961 тысячу на торгах был продан еще один автомобиль из автопарка экс-губернатора - Bentley Continental 2014 года выпуска.

Как сообщал ранее Следственный комитет, Александр Хорошавин любил роскошь, в особенности предпочитал дорогие часы, которых в его коллекции насчитывалось почти 200.

Напомним, Хорошавину назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.

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08.05.2018 08:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:46 Екб


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Еще один конфискованный у экс-губернатора Хорошавина Bentley продали на аукционе
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