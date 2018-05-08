В Зауралье женатый азербайджанец вступил в брак с гражданкой России ради временной регистрации

В Зауралье житель Азербайджана вступил в фиктивный брак с жительницей Половинского района - при этом у мужчины за границей уже была законная жена.

Брак был зарегистрирован отделом ЗАГС района в 2017 году, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"Регистрация брака была произведена без намерения создать семью, с целью получения иностранцем разрешения на временное проживание на территории РФ, а в дальнейшем и гражданства. В связи с наличием признаков фиктивности прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал признать зарегистрированный брак недействительным, требования удовлетворены в полном объеме", - добавили в надзорном ведомстве.