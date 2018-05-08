Глава югорского управления СК предупрежден о неполном служебном соответствии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание, посвященное вопросам рассмотрения обращений граждан. Он выслушал отчет главы югорского управления Анвара Ахмедзянова и усомнился в качестве его работы, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Предупрежден о неполном служебном соответствии руководитель следственного управления по ХМАО - Югре Анвар Ахмедзянов", - уточнила Петренко.

Бастрыкин дал ему три месяца для исправления ситуации.

Добавим, Бастрыкин в последнее время часто посещает Югру и многие вопросы решает "в ручном режиме". Глава СК регулярно приезжал во время рассмотрения дела о гибели маленьких спортсменов. Также он лично курировал расследования дела о гибели подростка под колесами машины, за рулем которой якобы был сотрудник ГИБДД. На одном из оперативных совещаний в Сургуте Бастрыкину докладывали о расследовании теракта, который произошел в августе 2017 г.