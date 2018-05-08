На Южном Урале прокуратура добивается размещения светофоров возле школ в двух селах

В Кусе и Магнитке не обеспечивается безопасность дорожного движения вблизи школьных и дошкольных образовательных учреждений, к такому выводу пришла прокуратура Южного Урала.

Установлено, что вблизи 8 образовательных учреждений отсутствуют светофоры непосредственно на пешеходном переходе, ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа на расстоянии не менее 50 метров в каждую сторону от пешеходного перехода, также нет горизонтальной дорожной разметки и знака "Дети", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Прокуратурой Кусинского района направлены два исковых заявления по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с национальными стандартами, заявления находятся на рассмотрении.