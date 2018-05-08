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Новости
08.05.2018 08:21 Мск (10:21 Екб)
общество | В России
Минобороны опубликовало архивные документы о прототипах героев фильмов о ВОВ
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«В небе «Ночные ведьмы», фильм, кадр (2018) | Фото: military-movies.mil.ru

В преддверии празднования Дня Победы Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы, посвященные событиям и людям, которые стали прототипами известных фильмов о Великой Отечественной войне.
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Отмечается, что опубликованные в мультимедийном разделе документы из фондов Центрального архива "посвящены мужеству и героизму защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа". В списке кинолент - "В небе "ночные ведьмы", "Экипаж машины боевой", "Батальоны просят огня", "Аты-баты, шли солдаты", "Командир счастливой "Щуки".

«Экипаж машины боевой», фильм, кадр(2018)|Фото: military-movies.mil.ru

Добавляется, что на сайте Минобороны пользователи смогут ознакомиться с оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и соединений.

"Особый интерес вызовут представленные в разделе личные дела, наградные листы и военные фотографии героев войны – прототипов героев киноэкрана", - отмечают в военном ведомстве. К примеру, в разделе размещены фотопортрет военных лет командира авиаполка "ночных ведьм" Евдокии Бершанской и кадры с ее героиней в фильме, которую сыграла актриса Валерия Заклунная.

«В небе «Ночные ведьмы», фильм, кадр(2018)|Фото: military-movies.mil.ru/

Интересно будет также ознакомиться с личными делами командиров подводных лодок "Щ-403" и "Щ-422" Семена Коваленко и Федора Видяева, ставших прообразом капитана Строгова и событий, описываемых в фильме "Командир счастливой "Щуки".

Из документов, посвященных событиям фильма "Аты-баты, шли солдаты", пользователи смогут узнать документальные подробности страшного боя в марте 1943 года, когда 25 пехотинцев лейтенанта Петра Широнина ценой собственных жизней не пропустили, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года личному составу 8 стрелковой роты 78-го гвардейского полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии было присвоено высшее звание Героя Советского Союза. О событиях ожесточенных боев рассказывают также оперативные сводки, письма командования семьям героев, наградные документы и газетные вырезки военных лет.

В разделе представлены архивные документы, повествующие о героических моментах битвы за Днепр, известные кинозрителю по фильму "Батальоны просят огня". "Накал боев, героизм воинов Красной Армии в ходе форсирования реки и занятии высот отражены в журналах боевых действий войск Воронежского фронта и наградных документах командиров частей", - сообщает Минобороны.

«Батальоны просят огня», фильм, кадр(2018)|Фото: military-movies.mil.ru/

Большой интерес интернет-пользователей вызовут документы, послужившие основой военной драмы "Экипаж машины боевой" об участии советских танкистов в битве на Курской дуге.

Сюжетом этой киноленты стали события из жизни сценариста фильма Александра Милюкова, который во время Великой Отечественной воевал танкистом и, в том числе, принимал участие в боевых действиях в Курской битве летом 1943 года.

Минобороны России публикует исторические документы в целях сохранения исторической правды и воспитания граждан на примерах беззаветного служения Отечества, говорится на сайте ведомства.

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08.05.2018 08:21 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:21 Екб


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Минобороны опубликовало архивные документы о прототипах героев фильмов о ВОВ
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