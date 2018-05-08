Новым директором "Корпорации развития Пермского края" стал Павел Жиделев

На внеочередном собрании акционеров Корпорации развития Пермского края (КРПК) было принято решение о расторжении трудового контракта с руководителем корпорации Дмитрием Ильиным. Исполняющим обязанности директора КРПК назначен Павел Жиделев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Пермского края.

Павел Жиделев окончил Пермский государственный университет по специальности "Экономист-менеджер", Высшую школу финансового менеджмента (АНХ при Правительстве РФ), а также НИУ "Высшая школа экономики" в Москве. Преподавал в ПГНИУ, более 15 лет работал на руководящих должностях, в том числе финансовым директором пермской ГРЭС в Добрянке, руководителем департамента "Энергосбыт-Плюс" в Москве.

До назначения на пост исполняющего обязанности руководителя КРПК занимал должность советника генерального директора КРПК.

Корпорация развития Пермского края – организация, созданная в целях содействия развитию региональной экономики путем разработки инфраструктурных проектов, привлечения инвестиций для последующей реализации данных проектов. Единственный акционер КРПК – Пермский край в лице Министерства строительства и архитектуры Пермского края.