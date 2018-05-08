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от издателя  |  комментариев: 2


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экспертное мнение ;
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Путин поручил снизить выбросы в Челябинске и Магнитогорске
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Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ до 2024 году обеспечить кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе в Челябинске и Магнитогорске. Президентский Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" опубликован на сайте кремля, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение следующих задач: реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учётом сводных расчётов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду", - говорится в документе.

Напомним, по итогам рабочего визита в Челябинск глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору в течение марта разработать "дорожную карту" экологического развития Челябинской области, а также проверить проекты нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий.

По словам министра, на улучшение ситуации потребуется три-четыре года.

В свою очередь региональные власти сообщили, что к 2020 году в Челябинске выбросы будут снижены на треть.

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08.05.2018 08:20 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:20 Екб


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Путин поручил снизить выбросы в Челябинске и Магнитогорске
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