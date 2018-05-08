На Южном Урале за растрату муниципального имущества осудили экс-главу поселка

В Саткинском районе бывшую главу поселка Бердяуш осудили за растрату муниципального имущества.

С 2014 года по 2016 год она сфальсифицировала документы, чтобы предоставить своей матери муниципальную квартиру на праве соцнайма - после чего злоумышленница оформила право собственности и продала квартиру, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Бюджету поселка причинен ущерб на сумму 435 тыс. 26 рублей.

В этот же период времени женщина подделала документы на жилье, по которым восьми лицам из числа родственников, знакомых и подчиненных работников, не признававшихся нуждающимися и малоимущими, незаконно предоставлено право на вселение в восемь муниципальных жилых помещений из жилищного фонда, признанного аварийным.

Суд признал бывшую главу виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.