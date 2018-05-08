В Свердловской области на баннере ко Дню Победы перепутали имена ветеранов

Жители города Серов обнаружили ошибки на поздравительном баннере ко Дню Победы. Дело в том, что имена ветеранов Великой Отечественной войны и фотографии перепутаны. В группе "Это Серов, детка" опубликовали фото за 2018 и 2015 годы, передаёт корреспондент Накануне.RU.



Баннер за 2018 год



Баннер за 2015 год

Как видно, имена и фото ветеранов не соответствует действительности. "Как можно было напутать имена ветеранов! Даже в этом облажались!", - пишут пользователи.

По словам одной из жительниц Серова, совет ветеранов поставлен в известность, но так и не исправили позорную ошибку.