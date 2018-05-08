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от издателя  |  комментариев: 2


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экспертное мнение ;
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В Свердловской области на баннере ко Дню Победы перепутали имена ветеранов
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баннер, поздравление ветеранов (2018) | Фото: vk.com/serovdetka

Жители города Серов обнаружили ошибки на поздравительном баннере ко Дню Победы. Дело в том, что имена ветеранов Великой Отечественной войны и фотографии перепутаны. В группе "Это Серов, детка" опубликовали фото за 2018 и 2015 годы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

баннер, поздравление ветеранов(2018)|Фото: vk.com/serovdetka
Баннер за 2018 год

баннер, поздравление ветеранов (2015)(2018)|Фото: vk.com/serovdetka
Баннер за 2015 год

Как видно, имена и фото ветеранов не соответствует действительности. "Как можно было напутать имена ветеранов! Даже в этом облажались!", - пишут пользователи.

По словам одной из жительниц Серова, совет ветеранов поставлен в известность, но так и не исправили позорную ошибку.

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08.05.2018 08:05 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:05 Екб


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В Свердловской области на баннере ко Дню Победы перепутали имена ветеранов
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