В Челябинске пенсионный фонд незаконно отказал в назначении пособия ребенку-инвалиду

В Челябинске ребенку-инвалиду отказали в получении законной социальной пенсии.

Право на назначение пенсии возникло 12 декабря 2016 года, а 16 декабря мать ребенка 2011 года рождения написала заявление о ее назначении, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В Пенсионном фонде сослались на отсутствия документа, подтверждающего постоянное проживание на территории России в момент установления инвалидности, и отказали в назначении пенсии.

"Отсутствие регистрации по месту жительства не может ограничивать право ребенка-инвалида на получение пенсии по инвалидности", - отметили в прокуратуре.

С 8 февраля 2017 года пенсия была назначена, но было нарушено право несовершеннолетнего на получение пенсии в течение трех месяцев. Прокуратура обратилась в суд, суд иск прокурора удовлетворил.