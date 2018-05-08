На Среднем Урале пожарные вытащили трех девочек с отколовшейся льдины

На городском пруду Кушвы пожарные спасли трех девочек с отколовшейся льдины. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области, школьницы 12-ти, 9-ти и 8-ми лет решили прогуляться по льду, не осознавая опасности.

Сообщение о детях на льду поступило в местное пожарно-спасательное подразделение 7 мая в 21.21.

По словам начальника караула 206 пожарно-спасательной части города Александра Вырупаева, спасатели действовали не раздумывая. Чтобы добраться до льдины, на которой находились девочки, им пришлось по горло окунуться в ледяную воду и пробираться около 40 метров, ломая пористый лед.

С помощью спасательной веревки и лестницы-палки пожарные снимали с льдины одну за одной девочек и переносили на берег. Дети получили общее переохлаждение и были доставлены в больницу. После осмотра школьниц передали родителям.

Отметим, что толщина льда на Кушвинском городском пруду около 15-20 см, но его структура очень непрочная.

По данным МЧС, в мае текущего года это уже второе происшествие с участием детей на водоемах региона.

Напомним, что 3 мая в Екатеринбурге у коллективного сада "Авиатор" утонула полуторагодовалая девочка, за которой не уследили взрослые.