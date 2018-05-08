ЕС решил рассмотреть вопрос о новых санкциях против РФ из-за "подрыва суверенитета" Украины

Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС (Coreper) 8 мая соберется на встречу, в ходе которой решено поднять вопрос о новых санкциях в отношении России.

"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины - новые списки - решение и исполнительное распоряжение", - говорится в документации на сайте Совета Европы к предстоящей встрече.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что страны ЕС могут расширить санкционный список в связи с проведением выборов в Крыму. Комментируя эти сообщения, источник в структурах ЕС заявил РИА Новости, что не станет "спекулировать" по каким-либо решениям Совета ЕС. По его словам, "любое решение, когда речь идет о санкциях, должно быть принято всеми 28 государствами-членами ЕС единогласно".

В марте ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины.