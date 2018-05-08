В Челябинске в кинотеатре под открытым небом покажут военную киноленту "Небесный тихоход"

Сегодня в микрорайоне "Парковый" челябинцы смогут бесплатно посмотреть военную киноленту "Небесный тихоход" под открытым небом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

В кинотеатре будет оборудовано 100 сидячих мест, в первую очередь для зрителей старшего поколения. В связи с этим горожанам рекомендуют взять собственные стулья или пледы.

В кинотеатре под открытым небом могут уместиться до 500 человек.

Уличный кинотеатр развернут на футбольном поле рядом с домом по улице Александра Шмакова, 10.