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политика  |  комментариев: 4
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27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


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07.05.2018
экспертное мнение ;
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Новости
08.05.2018 07:48 Мск (09:48 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
На месте огромной лужи в Ноябрьске появится школа
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лужа в Ноябрьске, лужа 8 микрорайон (2018) | Фото: vk.com/8mkr.noyabrsk

Власти Ноябрьска озвучили свои планы на пустырь в восьмом микрорайоне, который сейчас представляет из себя огромную лужу, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация на пустыре в восьмом микрорайоне находится на контроле у мэрии. Постоянные заморозки, подмерзание льда и кратковременные оттепели не позволили сразу произвести работы по устранению осадков. Учитывая обращения граждан, не дожидаясь потепления, в выходные работники компании "Севердорстрой" проложили трубу под тротуаром, которую выделило на безвозмездной основе предприятие "Энерго-Газ-Ноябрьск". Благодаря этому уровень воды в луже изменился", - цитирует пресс-служба мэрии руководителя дирекции муниципального заказа Юлию Смирнову.

Главный архитектор города Владимир Спиридонов отметил, что на пустыре площадью 23 тыс. 389 "квадратов" построят школу на 1 тыс. 200 мест со спортивными объектами.

"Её возведут в рамках частно-государственного партнерства. Объект включен в окружную программу. После его разработки, экспертизы и выдачи разрешения на строительство подрядчики приступят к работе, а территория площадки будет огорожена, как того требуют правила техники безопасности", - рассказал Спиридонов.

Напомним, в майские праздники ноябряне сняли огромную лужу в одном из дворов восьмого микрорайона. На "водоем" удалось спустить лодку, на веслах двое горожан проплыли от одного берега к другому.

Другие новости по темам: лужа в Ноябрьске, школа, государственно-частное партнерство, Юлия Смирнова, Владимир Спиридонов
08.05.2018 07:48 Мск | Ноябрьск | Михаил Лукашкин
09:48 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.05.2018 07:38 Мск
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Ранее 04.05.2018 12:53 Мск
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Ранее 03.05.2018 10:16 Мск
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На месте огромной лужи в Ноябрьске появится школа
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