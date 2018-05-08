На месте огромной лужи в Ноябрьске появится школа

Власти Ноябрьска озвучили свои планы на пустырь в восьмом микрорайоне, который сейчас представляет из себя огромную лужу, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация на пустыре в восьмом микрорайоне находится на контроле у мэрии. Постоянные заморозки, подмерзание льда и кратковременные оттепели не позволили сразу произвести работы по устранению осадков. Учитывая обращения граждан, не дожидаясь потепления, в выходные работники компании "Севердорстрой" проложили трубу под тротуаром, которую выделило на безвозмездной основе предприятие "Энерго-Газ-Ноябрьск". Благодаря этому уровень воды в луже изменился", - цитирует пресс-служба мэрии руководителя дирекции муниципального заказа Юлию Смирнову.

Главный архитектор города Владимир Спиридонов отметил, что на пустыре площадью 23 тыс. 389 "квадратов" построят школу на 1 тыс. 200 мест со спортивными объектами.

"Её возведут в рамках частно-государственного партнерства. Объект включен в окружную программу. После его разработки, экспертизы и выдачи разрешения на строительство подрядчики приступят к работе, а территория площадки будет огорожена, как того требуют правила техники безопасности", - рассказал Спиридонов.

Напомним, в майские праздники ноябряне сняли огромную лужу в одном из дворов восьмого микрорайона. На "водоем" удалось спустить лодку, на веслах двое горожан проплыли от одного берега к другому.