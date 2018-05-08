Главный тренер сборной Белоруссии по хоккею покинул свой пост по ходу чемпионата мира

Главный тренер сборной Белоруссии по хоккею Дэйв Льюис покинул свой пост по ходу чемпионата мира, который сейчас проходит в Дании. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте белорусской Федерации хоккея.

"После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца турнира исполнение обязанностей главного тренера возложено на Сергея Пушкова.

Напомним, на чемпионате мира сборная Белоруссии провела три матча и все три проиграла с разницей шайб 2:17.