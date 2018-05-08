Политологи: Медведев будет премьером как минимум до 2021 года

Владимир Путин, вступив в должность президента России в четвертый раз, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения на пост премьер-министра.

Председатель совета директоров фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" Дмитрий Бадовский считает, что мотивы решения оставить Медведева на посту премьера Путин, по сути, назвал накануне на встрече с уходящим составом правительства. Он специально подчеркнул необходимость преемственности и последовательности, отметил и персональные заслуги Медведева. "Президенту важно, чтобы новый кабинет начал работу максимально быстро, без раскачки и начал решать новые задачи, сформулированные в послании 1 марта. Неоднократно говорилось, что многие из решений нового кабинета могут быть "непростыми", и Путин отмечал, что окончательно выберет кандидатуру премьера с учетом "умения объяснять" такие решения. У Медведева очень серьезный опыт публичной политики, и по этому критерию он превосходил всех других потенциальных кандидатов", - считает Бадовский.

По его мнению, новый состав правительства точно будет работать до 2022 года, так как ключевые реформы, которые необходимо запустить в ближайшее время, имеют большую временную глубину реализации.

Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге:

"Медведев зарекомендовал себя очень лояльным сторонником Путина. Президент не может предъявить каких-то серьезных претензий Медведеву, не предъявляя косвенно претензий самому себе. Хотя это не дает Медведеву гарантий дальнейшего длительного политического выживания. Понятно, что перестановки в правительстве, которые делаются после инаугурации, носят в значительной степени символический характер. А при возникновении реальной необходимости правительство может быть сменено в любой момент. Чтобы правительство сменилось, нужна чрезвычайная необходимость, связанная с серьезными кризисными явлениями в экономике или внешнеполитической жизни. Исключать этого мы не можем, но пока этот сценарий далек от реализации. Исходя из текущей ситуации нет никаких оснований, чтобы не продлевать пребывание Медведева на посту премьера. Я думаю, он находится в коротком списке людей, которых Путин рассматривает как своих возможных преемников".

Михаил Виноградов, президент фонда "Петербургская политика":

"Персона Медведева политически и психологически максимально комфортна для Путина – и в силу отношений, которые между ними есть, и в силу поступка, совершенного Медведевым осенью 2011 г., когда, по сути, он отказался от всего ради Путина. Такого масштабного "подвига" не совершал ни один российский политик. Он пошел на максимальные репутационные риски.

Была некая двусмысленность, поскольку есть запрос на создание дополнительного воздуха в политике и обновление. И Путин ни разу в ходе избирательной кампании не давал никаких публичных обязательств в отношении Медведева. Попытки протестировать устойчивость правительства предпринимались – вплоть до ареста [владельца группы "Сумма" Зиявудина] Магомедова. Но в целом масштаб давления в пользу замены премьера оказался незначительным, несмотря на эффект усталости, который есть у части истеблишмента".

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг":

"Сценарий [переназначения Медведева] считался базовым, и никаких форс-мажоров не произошло. Медведев – это понятный премьер-министр. И Медведев как премьер – это отложенный вопрос преемника. Если бы была другая кандидатура, то этот человек сразу начал бы восприниматься как потенциальный преемник. А Медведев, хотя, естественно, тоже является одним из кандидатов в преемники, все равно олицетворяет некую стабильность и преемственность.

Думаю, что [Медведев назначен] как минимум до 2021 года. Если не произойдет форс-мажора, до следующей Госдумы он сможет спокойно работать. А Госдума будет таким переходным моментом. Если Медведев и после этого сохранит свою позицию, то тогда, конечно, он будет фаворитом и в качестве преемника", пишет газета "Ведомости".

Напомним, 7 мая Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевымушло в отставку. Ожидается, что 8 мая Госдума должна собраться для утверждения главы кабмина.