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от издателя  |  комментариев: 2


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экспертное мнение ;
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В генеральной репетиции парада Победы в Екатеринбурге участвовало более 2,2 тысяч военнослужащих
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(2018) | Фото: ЦВО

7 мая в Екатеринбурге под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Хасана Калоева состоялась генеральная репетиция парада Победы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, расчеты гарнизона в парадной форме промаршировали по площади 1905 года города. В репетиции приняли участие 2 тыс. 259 военнослужащих и расчеты силовых ведомств, в которых предусмотрена военная служба. Также свое мастерство в синхронном вождении техники продемонстрировали механики-водители гусеничной и водители автомобильной техники в составе механизированной колонны.

Впервые на параде Победы в Екатеринбурге 9 мая примут участие мотовездеходы АМ-1, которые стоят на вооружении подразделений специального назначения, УАЗ "Патриот" в кузове пикап, новую модификацию бронеавтомобилей "Тайфун-К", комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

Всего в механизированной колонне по брусчатке площади 1905 года пройдет 78 единиц техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34, на котором обновлена надпись "Урал-фронт". Также в Параде будут задействованы бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые огнеметные системы ТОС, техника ракетных войск и артиллерии, противотанковые пушки "Рапира", зенитные ракетные системы С-400 и С-300, а также ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Всего 9 мая на территории Центрального военного округа проводятся три военных парада: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. 29 торжественных шествий – в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Всего к военным парадам и торжественным шествиям привлечены около сорока одной с половиной тысячи человек и почти семьсот единиц техники.

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08.05.2018 04:02 Мск | Денис Линов
06:02 Екб


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В генеральной репетиции парада Победы в Екатеринбурге участвовало более 2,2 тысяч военнослужащих
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