Нефть подорожала до $76 впервые с ноября 2014 года

Стоимость июльских контрактов на поставку нефти марки Brent к 17:56 достигла $76,07.

Последний раз нефть торговалась на этом уровне 27 ноября 2014 года. Рост показала и марка WTI. К 18:30 мск цена июльского фьючерса на WTI достигала $70,53.

Рост котировок продолжается с начала года, а на протяжении последних нескольких недель преодолев несколько важных отметок. В конце апреля стоимость Brent пробила $75 за баррель. Нефть постепенно восстанавливает позиции, которые были утрачены во время обвала цен осенью 2014 года, когда котировки упали в два раза — с более чем $100 за баррель в сентябре до $50 к январю 2015 года, сообщает РБК.

Тем временем, Министерство финансов России в мае 2018 года планирует закупить иностранную валюту на сумму более 320 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Это связано с ожидаемыми поступлениями в бюджет в виде дополнительных нефтегазовых доходов, которые, в свою очередь, связаны с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем. Прогнозируемый объём поступлений — 320,6 млрд руб.