Жительницу Петербурга, пнувшую ребенка, отправили в колонию

В Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении жительницы Нижнего Новгорода.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, она признана виновной в хулиганстве и нанесении побоев ребенку.

4 сентября прошлого года на детской площадке около одного из домов по Дивенской улице между обвиняемой и местной жительницей произошел конфликт, в ходе которого подсудимая распылила смесь из газового баллончика ей в лицо и нанесла удар ногой ее 3-летнему сыну. Пострадавшая с сыном обратились в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

Суд приговорил женщину к одному году в колонии-поселении. Кроме того, ей назначен штраф в размере 500 тыс. руб.