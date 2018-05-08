Существует угроза дальнейшего обрушения пятиэтажки в Саратове

В пятиэтажном жилом доме в Саратове, в котором рухнула кирпичная кладка угловой части здания, есть угроза дальнейшего обрушения.

Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС Игорь Качев. По этой причине в светлое время суток будут проверены конструкции здания. Заместитель председателя правительства области Александр Буренин сообщил, что к утру планируется вручную разобрать завалы. Днем будет инструментальное обследование всего здания. После чего "будет принято решение, расселяем или реконструируем", - отметил Буренин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, инцидент произошел накануне в пятиэтажном здании по проспекту Строителей, 27а. У дома обрушилась кирпичная кладка угла здания. Известно, что в этом месте здания находились душевые.