Трамп не примет участие в открытии американского посольства в Иерусалиме

Американский президент Дональд Трамп не будет присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме.

Торжественная церемония пройдет без него 14 мая. Как говорится в заявлении Белого дома, делегацию США, которая прибудет с рабочим визитом в Израиль, возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан. В мероприятии примет участие министр финансов США Стивен Мнучин, а также советники главы государства и дочь президента Иванка Трамп, зять Трампа Джаред Кушнер.

В марте Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что, возможно, будет присутствовать на церемонии открытия посольства. "Могу, могу. Посмотрим. Мы хотим построить здание посольства очень быстро", – говорил Трамп. По его словам, на строительство будет потрачено $250 тыс., пишет газета "Ведомости".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город посольства США.

В Министерстве иностранных дел России такое решение было оценено как чреватое подрывом, а то и срывом израильско-палестинских переговоров о создании двух государств.