Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Американский президент Дональд Трамп направил поздравления президенту России Владимиру Путину в связи с вступлением в должность главы государства.

Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Трамп "с надеждой ждет времени, когда мы сможем выстроить хорошие отношения с Россией". "США верят, что у каждого человека есть право голоса и право на мирные собрания", - добавила она, комментируя вопрос о недавних митингах оппозиции в России, несогласованных с властями, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, американский президент Дональд Трамп открыт для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, однако никаких окончательных планов по ней пока нет.

Напомним, 7 мая в Большом Кремлевском дворце Владимир Путин вступил в должность главы государства.