Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента России

в этот день
08.05.18
01:59
В Екб.03:59
Эксперт: Медведева оставляют для проведения антинародных реформ
"Позорище безграмотное". В Кургане разместили баннеры к Дню Победы с ошибками
Путин поставил задачу правительству на ближайшие годы
Главное
Силуанов, Мутко, Голодец... Медведев выдвинул кандидатов в вице-премьеры

Тема дня
Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Михаил Делягин: Медведева оставляют в Правительстве для проведения антинародных либеральных реформ Правительство ушло в отставку. На несколько часов. Путин почти сразу внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства. Все ожидаемо. Медведева, конечно, утвердят и в ход пойдут всевозможные либеральные реформы. Результат почувствуют россияне. Скоро.
07.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 855



Новости
08.05.2018 01:18 Мск (03:18 Екб)
политика | В России | За рубежом
Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента России
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Владимир Путин, телефонный разговор (2017) | Фото:http://www.kremlin.ru

Американский президент Дональд Трамп направил поздравления президенту России Владимиру Путину в связи с вступлением в должность главы государства.
Читайте также:

Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Трамп "с надеждой ждет времени, когда мы сможем выстроить хорошие отношения с Россией". "США верят, что у каждого человека есть право голоса и право на мирные собрания", - добавила она, комментируя вопрос о недавних митингах оппозиции в России, несогласованных с властями, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, американский президент Дональд Трамп открыт для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, однако никаких окончательных планов по ней пока нет.

Напомним, 7 мая в Большом Кремлевском дворце Владимир Путин вступил в должность главы государства.

(2018)|Фото:

Другие новости по темам: Дональд Трамп, Владимир Путин, инаугурация
08.05.2018 01:18 Мск | Денис Линов
03:18 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.05.2018 03:29 Мск
Белый дом: Трамп открыт для встречи с Путиным

Ранее 03.04.2018 00:49 Мск
Трамп пригласил Путина в Белый дом

Ранее 22.03.2018 15:47 Мск
В Финляндии готовы организовать встречу Путина и Трампа








Добавить комментарий:

Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента России
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+