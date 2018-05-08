Путин поставил задачу снизить ставку по ипотеке ниже 8%

К 2024 году российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены доступным жильем, при этом ставка по ипотеке должна быть ниже 8%.

Об этом говорится в указе президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%", - говорится в документе. Также в указе говорится об "увеличении объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв метров в год", сообщает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу снизить ставку по ипотеке до 7% годовых.

Тем временем, объем выдачи ипотеки в России в феврале 2018 г. удвоился по сравнению с февралем 2017 г. и составил 200 млрд руб, что является новым рекордом. За этот период было выдано более 100 000 кредитов, приводит данные Дом.рф. Аналитик считает, что тенденция превышения результатов прошлого года, скорее всего, сохранится до конца текущего года, так как ожидается снижение ставки регулятором еще на 1%, до 6,5%