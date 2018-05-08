В Сирии разбился российский "Аллигатор"

Российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Сирии.

В результате крушения оба летчика погибли. Как сообщили в Минобороны РФ, "Аллигатор" разбился при выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики. Поисково-спасательная группа доставила тела погибших на аэродром базирования. Как говорят в военном ведомстве, причиной инцидента могла стать техническая неисправность, сообщает ТАСС.

Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. "Аллигатор" оснащен двумя газотурбинными двигателями мощностью 2 тыс. 400 лошадиных сил каждый. Вооружен пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, способен нести до 2 тыс. 500 кг боевой нагрузки.

Напомним, 3 мая в Сирии, после взлета с аэродрома Хмеймим, разбился Су-30 разбился 3 мая. Оба пилота погибли.