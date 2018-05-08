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от издателя  |  комментариев: 2


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08.05.2018
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Новости
08.05.2018 10:15 Мск (12:15 Екб)
экономика | В России
Бензин в России дорожает рекордными темпами
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АЗС, запправка, АЗС Газпром нефть, цены на бензин (2015) | Фото: whotrades.ru

С начала 2018 года в рознице автомобильное топливо подорожало на 1,5%, а в годовом выражении - на 6,2%. Промежуточные итоги подвел Росстат. Газовое моторное и дизельное топливо увеличились в цене на 1,2%, бензин автомобильный – на 1%, следует из отчета. Между тем по прогнозам аналитиков цены на заправках в мае продолжат рост – розница по-прежнему не догнала темпы увеличения цен на оптовом рынке, передает корреспондент Накануне.RU.

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В последнюю неделю апреля все виды топлива, а также "дизель" выросли в цене на 0,3-0,5%. Более всего цены на топливо увеличились во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске – на 1-1,3%. В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,4%. Рост цен отмечен в 71 центре субъектов.

Из некоторых регионов поступают жалобы на то, что ценники на заправке меняются чуть ли не еженедельною. Так, в Омске цены на бензин повышаются второй раз за четыре дня. В Башкирии "Башнефть" с 5 мая повысила на 30 коп. цены на бензин АИ-92, ATUM-92 и ATUM-95. Автомобильное топливо с начала года на заправках дорожало дважды, дизельное - трижды.

Топливо дорожает в Крыму, по данным Керчь.фм в первую неделю мая стоимость автомобильного топлива увеличилась на 20-30 коп. На 30 коп. подорожал бензин в Кемеровской области.

С начала года оптовые цены на бензин повысились на 6 руб. за литр, а розничные - на 39-46 коп. Исходя из этого эксперты прогнозируют, что в мае рост цен на бензин ускорится.

Последняя неделя апреля завершилась высокими темпами роста ценовых индексов на оптовом рынке. Цены сделок с бензином Премиум-95 на базисе НПЗ по национальному индексу СПбМТСБ выросли за неделю на 1542 руб./т до 49155 руб./т. с бензином Регуляр- 92 - на 1757 руб./т до 48450 руб./т, отмечает гендиректор РК "Интегратор" Виктор Костюков.

"Причина и повод столь необычного поведения индексов основаны на политике производителей топлива получить доход от реализации своей продукции не ниже, или хотя бы сопоставимо, с экспортным направлением. Пока же экспортные паритеты по бензину Регуляр-92 закрепились на уровнях, близких к 56 000 руб./т, внутренние цены достигли 49 000 руб./т, а дифференциал между ними порядка 7 000 руб./г. мне кажется, создает все условия для роста биржевых индексов в наступающем мае", - считает он.

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08.05.2018 10:15 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:15 Екб


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Бензин в России дорожает рекордными темпами
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