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08.05.2018 11:35 Мск (13:35 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Маршал Жуков пускал "штрафбаты" по минным полям? "Российская газета" удивила читателей накануне 9 мая
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РГ, Маршал Жуков, штрафбат (2018) | Фото: Читатель РГ

"Маршал Георгий Жуков был инициатором создания "штрафбатов", которые пускали по минным полям, чтобы за ними прошли саперы, убиравшие оставшиеся мины", - утверждают составители исторического теста, размещенного в "Российской газете" (учредителем является Правительство РФ). Провокационный вопрос о войне напечатали на "развлекательной" страничке 90-го номера еженедельника РГ среди сканвордов и анекдотов в преддверии Дня Победы, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Именно маршал Георгий Жуков был инициатором создания "штрафбатов", которые пускали по минным полям, чтобы за ними прошли саперы, убиравшие оставшиеся мины", - говорится в седьмом пункте теста. Завершается он вопросом, никак не относящимся к вышесказанному: "Сколько знаков отличия советских и иностранных было у маршала?"

РГ, Маршал Жуков, штрафбат(2018)|Фото: Читатель РГ

РГ, Маршал Жуков, штрафбат(2018)|Фото: Читатель РГ

По словам историка Евгения Спицына, сведения о разминировании полей "штрафбатами" не имеют ничего общего с реальностью.

"Это абсолютный бред. Штрафные батальоны были созданы по приказу №227, который 28 июля 1942 г. подписали все члены Ставки. Георгий Константинович Жуков тоже был членом Ставки, но он не мог один быть инициатором: в составе Ставки был высший генералитет и маршалитет страны. Касался этот приказ, действительно, создания "штрафрот" и "штрафбатальонов", которые формировались за счет солдат и офицеров, проявивших трусость на фронте, нарушивших присягу, совершивших какие-то правонарушения и так далее. Их ставили на наиболее опасные направления, и они кровью своей смывали позор, проявленный на поле боя. Но ни о каком разминировании речи ни шло!" - рассказал Евгений Спицын Накануне.RU.

РГ, Маршал Жуков, штрафбат(2018)|Фото: Читатель РГ

Постановка вопроса в тесте, по его словам, это очередной миф. "Это безобразие - напечатать такое в правительственной газете накануне 9 мая! Журналисты, по крайней мере, могли проконсультироваться у профессиональных историков, что такое "штрафбаты", "штрафроты" и "загрядотряды", из кого они формировались", - добавил историк.

Любопытна и сама формулировка вопроса, связывающая использование "штрафбатов" для разминирования полей с количеством знаков отличия маршала. Нельзя сказать, что "штрафбатальоны" принесли победу советским войскам - это очередной миф, заметил Евгений Спицын.

"Общий уровень "штрафбатальонов" и "штрафрот" был настолько мизерен, что он не оказал никакого влияния на ход войны, хотя у нас потом пытались всячески доказывать, что именно "штрафроты" и "штрафбатальоны" выиграли войну. Это абсолютнейший бред!" - подчеркнул историк.

Тест ко Дню Победы в РГ не должен был получиться провокационным, пояснили его составители.

"Наш издательский дом сотрудничает с более чем тысячью российских и зарубежных изданий самой разной направленности. Среди них, естественно, есть и такие, которые требуют именно провокационных материалов. Такова их специфика. Но, как вы понимаете, "Российская газета" к таковым не может относиться по определению!" - пояснил Накануне.RU президент "Кроссвордного дома Олега Васильева" Олег Васильев.

Провокационный вопрос закрался в тест из-за человеческого фактора, добавил он.

"Прочитав всю викторину, я понял, что, поскольку все остальные вопросы были исключительно патриотичные, затронутый вами сильно выделяется на общем фоне. Наверное, мой редактор должна была это заметить, но, увы, проглядела. Нагрузка на каждом из моих сотрудников колоссальная", - сказал руководитель издательского дома, добавив, что наказывать сотрудницу не станет: она более 10 лет курирует РГ, и этот случай за все время стал вторым (первый был связан с Борисом Ельциным).

"Ничего крамольного у нас в мыслях не могло быть просто в силу жутких нагрузок на работе!" - заверил Олег Васильев.

В самой редакции РГ этот случай к моменту публикации материала никак не прокомментировали.

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08.05.2018 11:35 Мск | Анна Смирнова
13:35 Екб


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Маршал Жуков пускал "штрафбаты" по минным полям? "Российская газета" удивила читателей накануне 9 мая
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