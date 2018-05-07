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Новости
07.05.2018 15:06 Мск (17:06 Екб)
общество | Пермский край
На ремонтируемой дороге к поселку Щучье Озеро проведены подготовительные работы
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(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

На дороге Чернушка - Тюш, ведущей к поселку Щучье Озеро, начались ремонтные работы. К настоящему времени уже проведены подготовительные работы, — сообщает министерство транспорта Пермского края. По данным ведомства, ремонт подрядной организацией осуществляется в плановом режиме и с соблюдением графика производства работ.

Напомним, поручение о проведении ремонта дороги Министерству транспорта Пермского края ранее давал губернатор. Как отмечал глава Прикамья, дорога должна быть отремонтирована качественно и обеспечивать безопасность передвижения всех участников дорожного движения, в том числе школьных автобусов, которые подвозят детей в учебные заведения.

В перечень работ включены ремонт основания дорожного полотна, восстановление дренажных устройств в обочинах дороги, укрепление обочин. Кроме того, в рамках действующего договора подрядная организация (ООО "Дорос") выполнит работы по восстановлению существующих остановочных и посадочных площадок на автобусных остановках с ремонтом бордюров и установкой бортового камня на заездных карманах остановок (со стороны проезжей части) в с.Павловка, с.Лысая Гора, с.Тюй, с.Енапаево, с.Редькино.

Условиями договора также предусмотрена установка оцинкованного барьерного ограждения со светоотражающими катафотами, а также нанесение вертикальной дорожной разметки на бортовом камне. Все работы, согласно договору, должны быть завершены к декабрю 2018 года. Общий гарантийный срок на выполненные работы по объекту составляет пять лет.

Говоря о значимости данного дорожного объекта для жителей, министр транспорта Пермского края  Николай Уханов отметил: "В первую очередь, данная региональная дорога обеспечит безопасность передвижения между двумя районами: Чернушинским и Октябрьским. Кроме того, в селе Щучье Озеро строится новая школа, куда будут возить детей из сел, поэтому особенно важно, чтобы их перевозка осуществлялась по дороге нормативного состояния".

 

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07.05.2018 15:06 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
17:06 Екб


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На ремонтируемой дороге к поселку Щучье Озеро проведены подготовительные работы
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