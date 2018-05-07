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Силуанов, Мутко, Голодец... Медведев выдвинул кандидатов в вице-премьеры

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от издателя  |  комментариев: 2


Михаил Делягин: Медведева оставляют в Правительстве для проведения антинародных либеральных реформ Правительство ушло в отставку. На несколько часов. Путин почти сразу внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства. Все ожидаемо. Медведева, конечно, утвердят и в ход пойдут всевозможные либеральные реформы. Результат почувствуют россияне. Скоро.
07.05.2018
экспертное мнение ;
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Новости
07.05.2018 20:05 Мск (22:05 Екб)
политика | В России
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
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Медведев, Госдума (2018) | Фото: RT

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав кабинета министров.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, кабмин во главе с Медведевым ушёл в отставку, а ранее сегодня его кандидатура была внесена в Госдуму президентом России Владимиром Путиным для получения согласия на назначение председателем правительства. Ожидается, что 8 мая нижняя палата парламента соберётся для утверждения главы кабмина.

По информации "РИА Новости", на пост первого вице-премьера Медведев выдвинул Антона Силуанова, который, по словам и.о. премьер-министра, "будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности" в рамках Минфина.

На пост вице-премьера, ответственного за реализацию социальной политики, а также политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения, предложена Татьяна Голикова.

Заместителем главы кабмина по вопросам сельского хозяйства, по мнению Медведева, должен стать Алексей Гордеев, а по вопросам строительства — Виталий Мутко.

"Есть и другие идеи — в частности, по вопросам, которые касаются развития транспорта, связи, цифровой экономики, — отметил и.о. премьера. — Есть предложения назначить, может быть, для вас менее знакомого человека, хотя многие из вас его знают уже достаточно давно, в аппарате правительства вы так или иначе сталкивались, — Максим Алексеевич Акимов".

На пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики предложена кандидатура Дмитрия Козака, а по вопросам культуры и спорта — Ольги Голодец.

Константин Чуйченко выдвинут на пост главы аппарата правительства.

Что касается сферы ОПК и вопросов развития ВПК, на эту позицию Медведев предложил кандидатуру нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова.

Как отмечает "РИА Новости", в списке исполняющего обязанности премьера отсутствуют кандидатуры Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева.

В свою очередь, "Интерфакс" со ссылкой на источник в кабмине передаёт, что Трутнев продолжит работу в новом правительстве страны.

"Юрий Трутнев сохраняет своё место вице-премьера, — рассказал собеседник агентства. — Дмитрий Медведев не упомянул его на встрече с фракцией "Единая Россия", поскольку помимо этой должности он занимает пост полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе".

Кроме того, по словам источника, и.о. главы кабмина будет предлагать не менять полномочия Трутнева.

Другие новости по темам: Дмитрий Медведев, премьер-министр, правительство РФ, кабмин, Госдума РФ, Единая Россия, ЕР
07.05.2018 20:05 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
22:05 Екб


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Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
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