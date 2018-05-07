Сотрудники полиции на востоке Москвы ликвидировали наркопритон

Сотрудники МВД Москвы выявили наркопритон на бульваре Маршала Рокоссовского. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УВД по ВАО ГУ МВД России.

В ходе проверки жилого сектора правоохранители установили, что 39-летний житель столицы систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления запрещённых средств.

В результате осмотра помещения обнаружены и изъяты шприцы, стеклянная баночка и столовая ложка со следами наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.